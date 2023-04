Pisk eggehvitene sakte sammen til de danner et mykt skum. Skru opp hastigheten til boblene i skummet er små og jevne. Når skummet danner stive topper, tilsett sukker, litt om gangen. Pisk til marengsen er myk og blank og alt sukkeret er oppløst. Ikke visp for lenge, da blir blandingen kornete.

Hell marengsen ut på et bakepapirkledd stekebrett og lag en sirkel på cirka 26 cm med 2 cm tykkelse.

