Pavlova uten egg

Forvarm ovnen til 100 grader over- og undervarme.

Pisk kikertlaken til du har et forholdsvis luftig og stivt skum. Tilsett cirka 1/3 del av melisen og pisk kikertlaken stiv. Ha i resten av melisen litt etter litt.

Tilsett siktet maisenna og pisk til du har en glatt, skinnende marengs. Du skal kunne snu bollen på hodet uten at marengsen sklir ut.

