Pavlova - Klassisk dessert til 17.mai

Pavlova: Våre beste oppskrifter

For mange er ikke 17. mai det samme uten å ha fått en pavlova i geipen. Den friske og søte kaken, som gjerne er pyntet opp med bær i rødt og blått, ser flott ut på kakebordet og har blitt en selvskreven del av Norges bursdagsmeny. Nesten like viktig som pølser, is og brus, tapasbord og noe sprudlende i glasset til oss voksne.

Pavlova med en ny vri

Men visste du at det er mange ulike måter å presentere denne festen av en kake? Ved å lage pavlovaen i forskjellige fasonger eller variere med toppings, kan du faktisk imponere med en ny vri på den for hvert år om du ønsker. Over finner du både den klassiske pavlovaen, men også en hel del inspirasjon til å lage den på en ny måte.

Klassisk pavlova med bær

Ikke alle er like eventyrlystne, og en klassiker har ofte blitt det av en grunn. Den klassiske pavlovaen består av marengsbunn og toppes med vaniljekrem og bær. Jordbær, bringebær og blåbær gir kaken flaggets farger, og smaker nydelig i kombinasjon med marengs og krem. Du kan også teste andre typer bær, som bjørnebær og moreller, eller bytte ut vaniljekremen med andre kremvarianter.

Pavlova med frukt

Ønsker du å jazze opp pavlovaen, er det mange typer frukt som også gjør seg godt sammen med marengs og krem. Alt fra friske sitrusfrukter til søte pærer kan gi kaken en ny smaksprofil og et nytt utseende.

Mini-pavlova

Finnes det egentlig noe lekrere enn desserter i små formater? Mini-pavlovaer ser nydelig ut på koldtbordet, og er praktisk å servere. Sliter du med å dedikere til bare én topping, kan du også enklere variere med de små kakene.

Alternative kaker og toppinger

Pavlova er både godt og tradisjonelt, men noen ganger er det fint å prøve noe annet. Kanskje en marengskake med is er veien å gå i år? Eller marengs med sjokolade og karamell? En ting er sikkert - disse variantene vil også slå an under grunnlovsfeiringen, og smaker minst like godt!