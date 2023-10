Juleostekake med appelsin, hvit sjokolade og pepperkakebunn er en fantastisk vri på den klassiske ostekaken.



– Jeg baker ikke tradisjonelle julekaker eller syv slag til jul, men jeg vil gi dere min versjon av julens ostekake, fordi ostekake er den desidert mest populære kaken hjemme hos oss, sier bakeblogger Siv Romsdal.

For å lage en juleversjon av den gode gamle ostekaken tar du altså pepperkaker i bunnen, hvit sjokolade og appelsin i ostefyllet, og vips - du har en juleostekake som smaker veldig godt og litt «julete».

– Du behøver ikke å gå til innkjøp av alskens dekorasjoner eller strøssel for å gjøre en ellers hverdagslig kake om til en fantastisk vakker julekake. På denne kaken har jeg drysset over kokosmasse, slik at den får en fin «nedsnødd» effekt, i tillegg til at jeg har pyntet den med friske rips, litt granbar og søte små kongler som jeg har hentet fra skogen, tipser hun.

Om du vil pynte juleostekaken dine med granbar og kongler må du skylle disse godt i varmt vann før de legges på kaken, det er ikke veldig sjarmerende med småkryp kravlende rundt på kakebordet. Når de er godt skyllet av kan de legges på kjøkkenpapir eller lignende for å tørke. De ikke spiselige elementene tas selvsagt bort når det skjæres serveringsstykker av kaken.

Juleostekaken bør stå over natten i kjøleskapet for å stivne helt.