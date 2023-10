Gulrotkake med karamell

Karamell

Start gjerne med karamellen dagen i forveien: Ha sukker og vann i en tykkbunnet kjele. La blandingen koke uten noen som helst form røring. Du vil se at blandingen først tørker inn ettersom vannet fordamper, og at sukkeret deretter sakte smelter og blir flytende og lysebrunt (prosessen tar cirka 10-15 minutter). Først da tilsettes smøret, som er oppdelt i terninger, og du kan røre rundt i karamellen slik at smøret smelter. Ta kjelen av platen.