Ta en klassisk gulrotkake og bytt ut omtrent halvparten av gulrotmengden med revet gresskar: Vips så har du en ny halloween-slager, gresskarkake!



Gresskarkaken blir best med gresskar egnet for matlaging, som flaske-, muskat- eller greygresskar.



Kaken inneholder mye fuktighet og er nærmest en røre og passer derfor best å steke i en langpanne fremfor i en springform. Synes du kaken blir for tynn i stor langpanne kan du dele kaken i to og legge et lag krem imellom. En litt mindre type langpanne (26x36 centimeter) går også an å bruke. Kaken må da steke litt lenger.