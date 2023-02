Bløtkake med vaniljekrem

Ingenting sier fest på samme måte som en bløtkake. Grunnlaget til en god bløtkake er et perfekt sukkerbrød som fylles med krem, syltetøy, frukt og bær.

Tør gjerne å utfordre med fyllet. Her har jeg valgt et ganske tradisjonelt fyll med hjemmelaget vaniljekrem, jordbær og banan. Men det er ingenting i veien for å lage bløtkake med andre syltetøy og friske frukter.