Skrap ut frøene fra vaniljestangen. Ha frøene og stangen over i melken og gi det hele et sakte oppkok.

Hell halvparten av den kokende melken over eggeblandingen under kraftig visping. Hell blandingen tilbake igjen i kasserollen, nok en gang under kraftig visping.

Legg platene over på et stekebrett med bakepapir. Prikk deigen lett med en gaffel og la platene hvile et kjølig sted i 30 minutter før steking.

Lag en tykk og god melisglasur av melis og pasjonsfruktkjøtt. Smak gjerne glasuren til med noen dråper rom. Bre glasurene over to av butterdeigsplatene.

