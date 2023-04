Bruk en kjøkkenmaskin og pisk eggehvitene med litt av sukkeret til myk skummende marengs ved middels hastighet. Tilsett sukkeret litt etter litt, et par spiseskjeer om gangen. Senk hastigheten når alt sukkeret er tilsatt og pisk videre til tykk, blank og stiv marengs. Tilsett maisenna og eddik og visp 10 sekunder til.

