Lag til et ark med bakepapir, som er minst like stort som kaken, og dryss det med et jevnt lag sukker. Du kan også bruke et kjøkkenhåndkle.

Lag til et ark med bakepapir, som er minst like stort som kaken, og dryss det med et jevnt lag sukker. Du kan også bruke et kjøkkenhåndkle.