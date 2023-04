Bruk en kjøkkenmaskin og pisk eggehvitene med litt av sukkeret til myk skummende marengs ved middels hastighet. Bland maisenna sammen med resten av sukkeret. Tilsett sukkeret i marengsen litt etter litt, et par spiseskjeer om gangen. Øk hastigheten når alt sukkeret er tilsatt og pisk til tykk, blank og stiv marengs. Tilsett eddik og visp i 10 sekunder til.

Ha marengsen over på et stekebrett kledd med bakepapir. Form den til en rund kake, cirka 20 -22 cm i diameter.

Bløtlegg gelatinplatene til pasjonsfruktkremen i kaldt vann. Visp pasjonsfruktsaft, eggeplommer og sukker sammen i en kasserolle. Kok blandingen forsiktig opp under konstant omrøring. Skru av varmen når det begynner å boble.

