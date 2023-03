Rund kvæfjordkake - verdens beste

Bre marengsen jevnt over røren i formene og dryss over mandelskiver.

Hell halvparten av den kokende melken over eggene under energisk visping. Hell blandingen tilbake igjen i kasserollen, nok en gang under energisk visping.

Kok opp og kok vaniljekremen i 2 minutter, hele tiden under konstant visping til kremen blir tykk og blank. Dette er viktig for å unngå klumper.

