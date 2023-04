Pavlova-krans med bringebærkrem

Tegn en sirkel (cirka 22-24 cm i diameter) på et bakepapir og legg bakepapiret på et stekebrett. Form marengsen som en krans langs med sirkelen (enklest er det å fylle marengsen i en sprøytepose for så å sprøyte ut ringer eller store «dotter» langs med den opptegnede sirkelen).

Tegn en sirkel (cirka 22-24 cm i diameter) på et bakepapir og legg bakepapiret på et stekebrett. Form marengsen som en krans langs med sirkelen (enklest er det å fylle marengsen i en sprøytepose for så å sprøyte ut ringer eller store «dotter» langs med den opptegnede sirkelen).