Når du skal piske eggehviter til pavlova, er det viktig at både bollen og vispen er helt ren. Eggehvitene må heller ikke ha rester av eggeplomme i seg, da dette kan gjøre det umulig å få eggehvitene stive.



Topp marengsen med det du liker best selv. Her er det valgt en fyldig rømmekrem, saftige bær og pasjonsfruktsaus. Pynt gjerne pavlova med rømmekrem med hakket pistasj, mynteblader, spiselige blomster eller syreblader.



Pasjonsfruktsausen kan lages dagen før. Ønsker du en tykkere saus kan den jevnes med litt maisenna.