Hell melken i en kasserolle og tilsett halvparten av sukkeret. Skrap ut frøene fra vaniljestangen. Ha frøene og stangen over i melken og gi det hele et sakte oppkok.

Hell halvparten av den kokende melken over eggeblandingen under kraftig visping. Hell blandingen tilbake igjen i kasserollen, nok en gang under kraftig visping.

Kok opp og kok vaniljekremen i to minutter, hele tiden under konstant og energisk visping, for å unngå klumper, til kremen blir tykk og blank.

Lag en tykk og god melisglasur av tre til fire desiliter melis og litt vann. Smak gjerne glasuren til med litt rom. Bre glasurene over to av butterdeigsplatene.

