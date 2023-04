Pavlova er antakelig den aller mest populære kaken i mai. Marengskaken lages vanligvis rund, men til selskaper kan det være praktisk med en større versjon. Her får du oppskriften på Det søte livs pavlova i langpanne.



Pavlova kjennetegnes ved at marengsen skal ha en litt bløt kjerne og at den ferdige kaken skal bugne av frukt og bær. I mai passer det med røde og blå bær som står vakkert til den hvite kaken, men du kan selvfølgelig bruke det du liker best. Denne flotte marengskaken egner seg utmerket til å forberede dagen i forveien slik at du på serveringsdagen bare trenger å pynte med pisket krem og bær.



Oppskrift: Kristine Ilstad/Det søte liv.