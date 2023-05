Flaggkake er den ultimate 17. mai-kaken! Utenpå er kaken helt hvit, og fasaden avslører ikke noe om hva som skjuler seg på innsiden. Overraskelsen blir derfor stor når man skjærer opp kaken og det åpenbarer seg et norsk flagg på innsiden! Ja, hvert eneste kakestykke blir som et norsk flagg!



Oppskriften er basert på en amerikansk Red Velvet-kake, som lages i både rød og blå farge, og som fylles med en nydelig ostekrem. Det er viktig at man bruker konsentrert konditorfarge, såkalt pastafarge, så kakebunnene får tydelig rød og blå farge. Dette fås kjøpt i en rekke kjøkkenutstyrsbutikker og nettbutikker som selger kakepynteutstyr.



Denne flaggkaken krever at man tar seg god tid, er nøyaktig med måling underveis og leser grundig igjennom oppskriften i forkant. Belønning for innsatsen er en fantastisk god red velvet 17. mai-kake som får alles oppmerksomhet!



Kaken er inspirert av Citonas flaggkake, som du finner en super instruksjonsvideo til her, men Det søte liv-Kristine har brukt en annen kakeoppskrift og litt andre mål.



Oppskrift: Kristine Ilstad/Det søte liv.