Vend vaniljekrempulveret forsiktig inn i marengsen med en slikkepott. Husk at du bare skal bruke pulveret og ikke ferdiglaget vaniljekrem.

Vend vaniljekrempulveret forsiktig inn i marengsen med en slikkepott. Husk at du bare skal bruke pulveret og ikke ferdiglaget vaniljekrem.

Bre marengsdeigen utover i en stor, bakepapirkledd langpanne (ca 30 x 40 cm). Strø over hakkede pistasjnøtter. Nøttene kan sløyfes hvis du ønsker en nøttefri kake.

Bre marengsdeigen utover i en stor, bakepapirkledd langpanne (ca 30 x 40 cm). Strø over hakkede pistasjnøtter. Nøttene kan sløyfes hvis du ønsker en nøttefri kake.

Legg et kjøkkenhånkle på bakebenken og dryss sukker på hånkleet. Ta kaken ut av ovnen og hvelv den straks over på det sukrede kjøkkenhånkleet.

Legg et kjøkkenhånkle på bakebenken og dryss sukker på hånkleet. Ta kaken ut av ovnen og hvelv den straks over på det sukrede kjøkkenhånkleet.