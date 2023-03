Napoleonskake à la Grand Café

Lag vaniljekrem: Kok opp melk og vaniljestang.

I mellomtiden pisk sammen egg og sukker til sukkeret er oppløst, men ikke pisk til eggedosis. Ha maizenna i eggeblandingen.

Hell halvparten av melken i eggeblandinger og rør godt. Ha alt sammen tilbake i kjelen og kok opp på medium varme under omrøring.

Når vaniljekremen har tyknet, ta den av varmen. Ha den over i en bolle og dekk til tett med plastfolie, slik at det ikke danner seg snerk på toppen. Sett den i kjøleskapet til avkjøling.

Butterdeig: Bland mel, salt, smør og vann i en kjøkkenmaskin i cirka 3 minutter.

Lag en ball av deigen og pakk den inn i plastfolie. La den ligge på benken i 30 minutter.

Kjevl ut smøret til en tynn firkant, cirka 3 mm i tykkelse. Dette er lettest å få til dersom du legger smøret mellom to flak med bakepapir og kjevler ut smøret mellom disse.

Strekk deigen ut til en firkant, slik at du får plass til smøret. Ta hvert hjørne av deigen og brett dem inn mot midten, slik at den igjen former en firkant.

Så kjevler du deigen ned til 8 mm tykkelse. Fra høyre side, brett en tredjedel av deigen over mot midten, og så brett tredjedelen fra venstre side over det doble laget med deig, slik at du får tre lag.

Legg deigen i kjøleskapet i 30 minutter før du kjevler den ned til 8 mm tykkelse igjen. Brett begge kantene inn slik at de møtes på midten og brett deretter disse sammen som en bok, slik at du får fire lag.

Gjenta den første bretteprossessen, og så den andre. Dette skal gjøres to ganger hver, altså fire ganger med to forskjellige brettinger. La deigen hvile i kjøleskapet i 30 minutter mellom hver bretting.

Etter siste avkjøling, legg butterdeigen på en bakepapirkledd stekeplate. Prikk masse hull i deigen med en gaffel. Stek på 230 grader i fem minutter.

Ta platen ut av ovnen, legg over et bakepapir og et stekebrett. Skru ned varmen til 180 grader og stek videre i 15 minutter.