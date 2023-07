Smash-kake er en skikkelig populær kake, og det er ikke uten grunn. Den er usedvanlig god!



Kaken består av to marengsbunner som får søt-salt smak av knuste Ritz-kjeks. Marengsbunnene dekkes med en fantastisk god sjokoladekrem, før de legges sammen med vaniljekrem og hakket Smash mellom. På toppen dekkes kaken med pisket krem og enda mer hakket Smash.



I stedet for å steke kakebunnene i to runde former, kan du steke kaken i en stor langpanne og så dele den ferdigstekte kaken på midten for å få to kakebunner. Du får da en rektangulær Smash-kake i stedet for en rund.



Oppskrift: Kristine Ilstad/Det søte liv