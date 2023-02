Verdens beste kvæfjordkake

Verdens beste er kaken som går for å være Norges nasjonalkake, og den er ofte å finne på et typisk norsk kakebord, enten det er bursdag, bryllup eller konfirmasjon.

Kvæfjordkake består av knasende sprø marengs og saftig formkake, og den er fylt med en silkemyk vaniljekrem blandet med bløtpisket krem. Kaken er ikke vanskelig å lage, men sørg for å ha en helt ren bakebolle og visp når du skal piske eggehvite og sukker. Fett ødelegger all marengs, så pass på at eggehvitene er uten rester av eggeplomme. For å få en fin og luftig marengs skal sukkeret has i litt etter litt. Pisk til massen er blank og seig.