Pavlova er en søt og sprø kake som passer like godt året rundt. Denne varianten kommer med sjokoladekrem og krokan for en myk og mektig smak. For å gjøre det enda enklere for deg selv, kan du gjerne lage pavlovabunnen i forkant og oppbevare den kjølig. Søt og heftig, sprø og luftig, og alt du måtte ønske deg i én og samme kake.