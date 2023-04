Bruk en kjøkkenmaskin og pisk eggehvitene med litt av sukkeret til myk skummende marengs ved middels hastighet. Husk bare at når du skal piske eggehviter er det viktig at både bollen og vispen er helt ren. Egghvitene må heller ikke ha rester av eggeplomme i seg, det kan gjøre det vanskelig å få eggehvitene stive.

Tilsett eddik og visp 10 sekunder til. Form en stor rund marengskake (ca 24 cm i diameter) på et stekebrett dekket med bakepapir eller silikonmatte.

