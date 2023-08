Oppned eplekake

Eplekake med en vri! Denne eplekaken er enkel å lage og smaker godt for hele familien. Start med toppen og snu kaken opp ned for en ekstra saftig smaksopplevelse.



For en ekstra god kake, bruk norske epler når det er i sesong. Ekte kanel er mer aromatisk og sødmefull, og gir også enda bedre smak. Server med pisket krem, rømme eller is og nyt!



For denne oppskriften trenger du en rund form på 22 cm i diameter.