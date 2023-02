Stikk hull i den nystekte kaken med en gaffel. Press saften ut av appelsinen og hell dette over den varme kaken. La kaken stå og avkjøles i formen i 30 minutter, slik at saften trekker godt inn i kaken.

Stikk hull i den nystekte kaken med en gaffel. Press saften ut av appelsinen og hell dette over den varme kaken. La kaken stå og avkjøles i formen i 30 minutter, slik at saften trekker godt inn i kaken.