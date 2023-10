Tilsett eggene, ett om gangen. Visp godt mellom hvert egg. Sikt sammen mel og bakepulver og rør det raskt inn i røren. Ha røren over i formen og bre den jevnt utover.

Stek kaken midt i ovnen i cirka 40 minutter. Sjekk med en kakepinne. Avkjøl kaken først i formen før du legger den over på en rist.

Vask appelsinene godt før bruk og skjær appelsinene i syltynne skiver. Kok opp sukker og vann i en mellomstor kasserolle, la det koke et par minutter til sukkeret har løst seg helt opp.

