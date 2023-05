Varm ovnen til 180 grader og kle formen med bakepapir. Det er viktig at formen er helt tett så ikke karamellen renner ut under steking.

Tilsett vaniljesukker og egg. Sikt sammen mel og bakepulver og ha det over i røren sammen med mandelmel. Bland alt godt sammen og rør til slutt inn melken.

Bland smør og sukker til rabarbraen i en stekepanne. Varm blandingen under omrøring til smøret har smeltet. La det koke videre i et minutt til smørblandingen har tyknet noe og ligner mørk karamell. Tilsett rabarbraen og bland alt godt sammen.

Hell rabarbraen og all karamellen over i formen.

Bre over røren og stek kaken midt i ovnen i cirka 55 minutter.

