Syrlige epler, sukker og revet appelsinskall - det er alt du trenger for å lage denne deilige, karamellsyltede eplekaken som garantert slår an. Lise Finckenhagen viser deg hvordan tre små ingredienser kan bli til en smaksfest.



For å lage karamellsyltet eplekake må du ha en tett, rund kakeform med diameter 18 til 20 centimeter, eller en brødform som rommer 1-1,5 liter.



Det er viktig at kakeformen er helt tett - den skal dekkes med karamell for så å fylles proppfull med mange lag av tynne epleskiver. Så skal epleskivene bakes stille og rolig i karamellsausen som dannes i formen underveis i bakingen. Resultatet blir rett og slett gjennomsyltet med ren smak av eple og karamell, og et lite hint av appelsin.



Kaken må stå over natten og avkjøles. Denne oppskriften bruker en liten kakeform, som rekker til ca. 6 porsjoner.