Tarte tatin

Skrell eplene. Del dem i to og fjern kjernehuset. Bruk en ovnssikker stekepanne med en diameter på cirka 20 cm. Smelt sukkeret til dyp gyllen karamell i pannen.

Skrell eplene. Del dem i to og fjern kjernehuset. Bruk en ovnssikker stekepanne med en diameter på cirka 20 cm. Smelt sukkeret til dyp gyllen karamell i pannen.

Tilsett smør og vaniljefrø og sving på pannen slik at alt blir godt blandet. Skru ned varmen.

Tilsett smør og vaniljefrø og sving på pannen slik at alt blir godt blandet. Skru ned varmen.

Legg den kalde butterdeigen over eplene. Bruk en skje eller gaffel og dytt deigen ned langs med sidene, slik at deigen omfavner eplene.

Legg den kalde butterdeigen over eplene. Bruk en skje eller gaffel og dytt deigen ned langs med sidene, slik at deigen omfavner eplene.