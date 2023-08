Pisk egg og sukker til eggedosis. Ha eggedosisen over i en stor bakebolle.

Skrell eplene og del dem i båter, som så deles i skiver. Stikk eplebåtene tett ned i kakedeigen. Dryss over mandelflak. Sprut hele flasken med karamellsaus jevnt over kaken rett fra flasken.

