Start med å piske romtemperert smør og sukker til det blir luftig. Det kan være lurt å skrape ned smør som kryper oppover bollen underveis for å blande alt sammen. Pisk inn ett egg av gangen i smørkremen.

Mos bananene med gaffel hvis du ønsker litt bananbiter i kaken, eller med stavmikser hvis du ønsker den helt jevn. Min erfaring er at kaken blir litt mer saftig med grovmost banan. Bland bananen og finhakket sjokolade i deigen med en slikkepott.

