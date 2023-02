Bland deretter inn bakepulveret, vaniljeekstrakt og til slutt hvetemelet. Ikke rør mer enn nødvendig i deigen etter at hvetemelet er tilsatt.

Bland deretter inn bakepulveret, vaniljeekstrakt og til slutt hvetemelet. Ikke rør mer enn nødvendig i deigen etter at hvetemelet er tilsatt.

Mens kaken steker, lager du appelsinlaken ved å ha presset appelsinsaft og melis i en liten kjele. Varm opp blandingen og rør slik at melisen løser seg opp helt.

Mens kaken steker, lager du appelsinlaken ved å ha presset appelsinsaft og melis i en liten kjele. Varm opp blandingen og rør slik at melisen løser seg opp helt.