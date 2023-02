Fyrstekake

Den klassiske fyrstekaken er kanskje utskjelt og gammeldags, men er du glad i en saftig mandelkake, kan dette være din nye favoritt. Utfordringen er å lage en kake som ikke har for tykt lag med mørdeig. Da blir det fort en tørr opplevelse. For å få maksimal smak på selve fyllet, uten bruk av kunstige mandeldråper, kan man riste mandlene før man maler dem. Mandler får en utrolig deilig, røstet smak etter noen minutter under sterk varme. Bytt gjerne ut melis med lyst brunt rørsukker. Smaken blir da litt mer karamellaktig.