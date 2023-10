Formkake med appelsin og sjokolade

Denne formkaken er en saftig og lettvint kake, som smaker skikkelig godt til en kaffekopp i solveggen!



For å få et vellykket resultat, trenger du mykt smør og tempererte egg. Om du tar smør og egg rett fra kjøleskapet vil du slite med å få en luftig kake. Et tips er å dele smøret opp i terninger og legge det på kjøkkenbenken til det er blitt mykt. Du kan også mykne smøret i mikrobølgeovnen, men pass på for det skal ikke bli helt flytende. Kjøleskapskalde egg kan tempereres foran ovnen eller de kan legges i varmt vann i noen minutter.



I denne kaken er det tilsatt appelsin, en smak som går veldig fint sammen med sjokolade. Appelsinsmaken sitter i den ytterste delen av skallet, og rives av på den fineste delen av rivjernet. Husk å vaske appelsinen godt, eller bruk økologiske appelsiner. Hvis du ikke liker appelsinsmaken, kan du droppe det og lage denne kaken som en ren sjokoladekake. Du kan også lage appelsinkake uten sjokoladen med en av våre andre gode oppskrifter.