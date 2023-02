Sukkerbrød

Et saftig sukkerbrød er en av grunnsteinene i mange deilige kaker. Det kan lages god tid i forveien og fryses ned. Følg oppskriften på sukkerbrødet og avkjøl det opp ned, så unngår du at kaken synker i midten.

Tips: Ikke smør kantene på kakeformen. Det forhindrer at sukkerbrødet hever seg slik det skal under steking. Men smør bunnen på formen og dekk med bakepapir. Avkjøl sukkerbrødet helt i formen og bruk en skarp kniv langs kanten for å løsne kaken.