Lag først horn og ører slik at de kan tørke mens kaken lages. En enkel måte å lage hornet på er å rulle ut en lillefingertykk pølse av sukkerfondant. Rull pølsen slik at den smalner i den ene enden. Stikk en trepinne ned i oasis, og surr pølsen med den tykkeste delen nederst rundt pinnen.

