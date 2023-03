Forvarm stekeovnen til 180 °C. Kjør mandler og melis til fint mel i en matprosessor. Pisk eggehvite og sukker til stiv marengs. Vend mandelblandingen inn i marengsen med en slikkepott. Kle en stekeplate med bakepapir og stryk røren utover i et ca. 1 cm tykt lag. Stek bunnen midt i ovnen i ca. 20 minutter. Prøv å løfte opp et hjørne av bunnen. Slipper det bakepapiret, er bunnen ferdig.

Forvarm stekeovnen til 180 °C. Kjør mandler og melis til fint mel i en matprosessor. Pisk eggehvite og sukker til stiv marengs. Vend mandelblandingen inn i marengsen med en slikkepott. Kle en stekeplate med bakepapir og stryk røren utover i et ca. 1 cm tykt lag. Stek bunnen midt i ovnen i ca. 20 minutter. Prøv å løfte opp et hjørne av bunnen. Slipper det bakepapiret, er bunnen ferdig.

Visp sammen alle ingrediensene til sitronkremen, bortsett fra smøret, i en kjele. Varm blandingen til kokepunktet mens du hele tiden visper. La blandingen småkoke i ca. 20 sekunder slik at den blir tykk og glatt. Rør hele tiden i bunnen av kjelen med en visp slik at kremen ikke brenner seg.

Visp sammen alle ingrediensene til sitronkremen, bortsett fra smøret, i en kjele. Varm blandingen til kokepunktet mens du hele tiden visper. La blandingen småkoke i ca. 20 sekunder slik at den blir tykk og glatt. Rør hele tiden i bunnen av kjelen med en visp slik at kremen ikke brenner seg.

Hell blandingen over i en bolle. Rør inn smøret i den varme sitronkremen med en håndvisp. Det er viktig å røre smøret inn mens det smelter. Avkjøl. Hell blandingen over i en bolle. Dekk med plast og sett kremen til avkjøling.

Hell blandingen over i en bolle. Rør inn smøret i den varme sitronkremen med en håndvisp. Det er viktig å røre smøret inn mens det smelter. Avkjøl. Hell blandingen over i en bolle. Dekk med plast og sett kremen til avkjøling.