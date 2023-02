Mandelkake med solskinnskrem

Denne ligner utseendemessig litt på kakeklassikeren gul kake eller suksessterte, men er ikke helt det samme. Vi kan kalle den en nær slektning. Vi lager kaka med en ekstra saftig og innholdsrik nøttebunn og topper den med smørkrem med hvit sjokolade i, tilsmakt sitron for litt ekstra piff. Nøttebunner som dette er kjærkomne for glutenfri bakst: Her er det nøttene, ikke melet, som spiller hovedrollen.