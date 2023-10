Mumiepølser

Begynn med å finne frem 50 gram smør. Skjær smøret opp i terninger. Mål så opp resten av ingrediensene og ha alt i en bolle. Du trenger ikke å varme væsken først. Grunnen til dette er at deigen nå skal eltes i 10 min i en kjøkkenmaskin. Eltingen skaper nok varme i seg selv.

Begynn med å finne frem 50 gram smør. Skjær smøret opp i terninger. Mål så opp resten av ingrediensene og ha alt i en bolle. Du trenger ikke å varme væsken først. Grunnen til dette er at deigen nå skal eltes i 10 min i en kjøkkenmaskin. Eltingen skaper nok varme i seg selv.