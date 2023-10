Halloween – Oppskrifter på Halloween-mat

Hva er halloween-mat?

Til tross for at Halloween for mange er synonymt med knask, med eller uten knep, er det også en del andre mat-tradisjoner knyttet til høytiden, spesielt i USA. Gresskar har gjerne en sentral plass, både som dekorasjon og i maten som blir servert. Gresskarpai av ulike slag kan derfor være en god rett å servere dersom du skal ha skikkelig Halloween-fest. Også oppskrifter med eple er populært under feiringen.

Halloween-middag

Tradisjonene for mat under Halloween er som nevnt gjerne preget av søtsaker, men det er også fullt mulig å sette sammen en middagsmeny inspirert av årstiden. Gryter av ulike slag er både passende på høsten og enkelt å lage til mange. Inkluderer du råvarer som er i sesong, vil maten bli enda et hakk mer egnet for halloween-feiringen. Ellers kan nevnte gresskar og eple være gode ingredienser i halloween-måltidet, og det samme med ulike typer vilt, brokkoli, potet og skalldyr.

Når er halloween?

Halloween markeres av mange helt fra høsten begynner i september, til langt uti november. Allikevel er halloween i utgangspunktet én dag, eller kveld, “All Hallows Eve”. Denne dagen, samt den norske allehelgensaften, faller på 31. oktober hvert år. Men det er flere dager rundt datoen som knyttes til halloween, alt ettersom hvilken kirke man ser til. Bare en snau måned senere er det duket for thanksgiving - kanskje du kan tjuvstarte med noen mattradisjoner herfra også under halloween?

Pynte Halloween-kaker

Ettersom søte fristelser er i kjernen av halloween-feiringen, er kaker og muffins av ulike slag en sikker vinner til festen. Ofte er det ikke mer enn riktig fargevalg som skal til, og her er det gjerne svart og oransje som blir brukt under halloween. Du kan selvfølgelig få kjøpt spiselig pynt med halloween-tema på hobbybutikker, men du kan også lage spiselig pynt selv med fondant, kniv og former. Hos Godt har vi inspirasjon og forslag til hvordan du kan lage og pynte flere Halloween-desserter.