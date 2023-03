Chili sin carne med quinoa

Chili sin carne med quinoa er et supert valg når du planlegger en kjøttfri middag. Ja, den er så mettende at du ikke kommer til å savne kjøttet i det hele tatt. Lag gjerne en stor porsjon når du først er i gang. Den holder seg fint et par dager i kjøleskapet, og når det kommer til chiligryter, blir de nesten bare bedre av å få stå litt slik at smakene får satt seg. Chilimengden kan enkelt justeres etter egne preferanser.