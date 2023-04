«One pot» gnocchi à la Italia

Oppskrift/foto: «En skikkelig digg kokebok 3» av Hanne-Lene Dahlgren/Mats Dreyer



Her har jeg kombinert to av mine favoritter, nemlig gnocchi og alt-i-en-kjele! Linsene gir godt med fiber og protein, og grønnkålen gir både næring og farge.



Denne fikk toppkarakter av alle som testet den, så jeg vil påstå at den er en fulltreffer.



Testfamilien Knivsberg Konradsen sier: «En liten svippom innom Italia på en torsdags ettermiddag! Nydelige smaker, til og med den kresne 8-åringen i huset elsket den!»



Tips: Prøv parmvegan, et plantebasert alternativ til parmesan, som både er sunt og godt. Ha 100 g usaltede cashewnøtter, 3 ss næringsgjær, 1 ts salt og ¼ ts hvitløkskrydder i en foodprosessor. Bruk pulsknappen, og kjør til alt er godt blandet og cashewnøttene er pulverisert – men stopp før det blir smør. Oppbevares kaldt, holder seg lenge.



Tips: Denne retten kan også lages med pasta, følg i så fall pakkens koketid og tilsett mer vann ved behov.