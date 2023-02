Langtidskokt grønnsakgryte

En gryterett er et kjærlighetsbrev til deg selv. Så skru av alle varslinger, senk skuldrene og sett på favorittmusikken din. Finn frem den skarpeste kniven din samt en god skjærefjøl og begynn å kutte. Når alle ingrediensene er i kjelen, kan du glemme dem i noen timer, og når det er tid for middag, kan du sette deg til bords til en fyldig saus med dype smaker som fortjener at du slurper dem i deg og mmm-er.