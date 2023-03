Tandoori kylling

Skjær kyllingen i jevne biter. Ha kyllingen i en bolle sammen med sitronsaft og salt. Tilsett rød pulverfarge hvis ønskelig. Bland resten av ingrediensene i en mikser og kjør det sammen til en jevn marinade. Bland marinaden med kyllingen og pass på at alt er godt dekket. Mariner kyllingen i kjøleskapet i minst 6 timer, gjerne opp mot to døgn.

