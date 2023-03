Rask biff stroganoff

Skulle det være knapt med tid er biff stroganoff en klassiker det går ganske raskt å trylle frem. I motsetning til høyrygg og lammebog som trenger lang koketid før det blir mørt, er utgangspunktet til denne biff stroganoffen strimlet, mørt biffkjøtt.

Poenget her er å brune kjøttet over høy varme uten at det blir gjennomstekt, for så å lage en fyldig tomatisert fløtesaus med bacon, løk og sopp som kjøttet varmes raskt i før servering.

Resultatet er skikkelig kosemat med hjemmelaget potetstappe og et dryss av sylteagurk og syltede rødbeter.