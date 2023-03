Chili con carne med maisbrød

Dette er en enkel og smakfull gryterett med godt tilbehør fra Sørstatene. Det går fint an å lage chili con carne en til to dager før servering, og det passer fint å lage til mange. Den blir bedre og bedre jo lengre den står. Gryten serveres med en klatt rømme, et dryss koriander på toppen og maisbrød.