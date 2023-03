Chili con carne med høyrygg

Chili con carne med høyrygg er en skikkelig vintervarmer-klassiker. Det som er så deilig med hjemmelaget mat, er at du kan få den til å smake akkurat sånn som du liker best. Her er alle smakene balansert ved hjelp av mørk sjokolade. Hvor sterk du vil ha gryta er opptil deg, men utgangspunktet her er ganske snilt og familievennlig.