Skjær kjøttet i strimler og krydre kjøttet med salt og kvernet pepper. Rens og del løken i to. Del soppen i fire.

Stek løken over middels varme til den blir myk. Legg løken til side så lenge og stek soppen i litt smør over høy varme, krydre lett med salt og pepper. Legg soppen sammen med løken og varm opp pannen på nytt.

