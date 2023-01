Ha kjøtt, løk og sopp over i gryta. Vend inn hvetemelet og tilsett kraft, porter, pepper og timiankvister. Væsken skal så vidt dekke kjøttet så tilsett litt vann om det trengs. Gi gryten et kjapt oppkok og la den koke uten lokk til alkoholen har fordampet. Sett lokket på gryten og la den stå og småputre i 2-3 timer. Ta lokket av gryten mot slutten av koketiden for å få en mer konsentrert saus. Kjøttbitene skal være helt møre og nærmest falle fra hverandre når du stikker gaffelen i dem. Smak til sausen med ripsgele (tyttebærsyltetøy), salt og pepper og gjerne en skvis sitronsaft om det trengs.

Stek resten av soppen som beskrevet over og dryss over gryten sammen med frisk persille.

