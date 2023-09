Potetstabler

Smelt smør og tilsett 0.5 ts salt, timianblader og finhakket hvitløk. Ha potetskivene over i smøret og bruk fingrene til å vende skivene i smør. Fordel poteter lagvis i muffinsformer, gjerne i et sirkulært mønster slik at skivene overlapper og danner en jevn stabel. Klem potetskivene sammen og legg en liten topp på potetstabelen, de synker litt sammen under steking. Fordel resten av smøret i formene.